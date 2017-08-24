نتنياهو متخوف جدا من « تموضع » إيران في سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن إسرائيل مستعدة « للدفاع عن نفسها » ضد ما وصفه بـ »التهديد » الذي يشكله « تموضع » إيران في سوريا
وأضاف نتنياهو خلال اجتماعه مع بوتين في مدينة سوتشي الروسية:نحن نلتقى خلال السنوات الأخيرة لبحث ليس العلاقات الثنائية فحسب، ونحن نعمل دائماً على توطيدها، ولكننا نبحث أيضا الأوضاع التي تتبلور في الشرق الأوسط وهذه الأحوال تتغير الآن بسرعة. إيران تبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز وجودها العسكري في سوريا. هذا يشكل خطراً على إسرائيل وعلى الشرق الأوسط وبتقديري على العالم أجمع. إيران كانت قد بدأت جهودها للاستيلاء على العراق وعلى اليمن وهي قد حققت فعلاً سيطرة على لبنان
وتابع نتنياهو: « نحن ننتصر جميعاً على داعش في إطار جهود دولية كبيرة جداً ونرحب بذلك، ولكن ما لا نرحب به هو دخول إيران إلى الأماكن التي يخرج منها تنظيم داعش. لن ننسى ولو للحظة بأن إيران لا تزال تهدد يومياً بتدمير إسرائيل. إنها تزود تنظيمات إرهابية بالسلاح وهي ترتكب الإرهاب بنفسها. إنها تطور الصواريخ العابرة للقارات بهدف تزويدها بأسلحة نووية ولجميع هذه الأسباب تعارض إسرائيل مواصلة الجهود الإيرانية التي تسعى إلى التموضع في سوريا. سندافع عن أنفسنا بشتى الوسائل ضد هذا التهديد وضد تهديدات أخرى