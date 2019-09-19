نبيل بافون يتداول مع محمد الناصر مسألة ضرورة تكافؤ الفرص للمترشحين الاثنين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية

استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، عشيّة الخميس 19 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، نبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
وصرّح نبيل بافون أنّه أعلم رئيس الدولة بمستجدّات العملية الانتخابية والطعون التي تلقتها الهيئة والمتعلّقة بالنتائج الأوليّة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وما سيترتّب عنها بالخصوص في تحديد موعد الدورة الثانية، مشدّدا في هذا الإطار على تأكيد رئيس الدولة دعمه المتواصل للهيئة لتذليل الصعوبات اللوجستية وتوفير كلّ الإمكانيّات لحسن سير الانتخابات
كما أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنّه تمّ التداول في مسألة ضرورة تكافؤ الفرص للمترشحين الاثنين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وأنّه أعلم رئيس الجمهورية بتوجيه طلب في الغرض لقاضي التحقيق المكلّف بقضية أحد المترشحين
كما استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، عشية الخميس 19 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، وزير العدل محمد كريم الجموسي
وأفاد وزير العدل أنّ اللقاء مع رئيس الدولة تناول الوضع العام للمرفق القضائي بالإضافة إلى آخر الاستعدادات لافتتاح السنة القضائية الجديدة
كما التقى رئيس الجمهورية بمجموعة من رجال القانون تباحث معهم حول مسار الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية