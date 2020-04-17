نبيل القروي وحزبه « المقرونة » يساندان ما قامت به نائبة الغنوشي ، سميرة الشواشي ، ضد عبير موسي

تعيش تونس مثل كل دول العالم تحت وطأة جائحة الكورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية وقد انخرط حزب قلب تونس منذ الوهلة الأولى في مجهود وطني تضامني عبر إعلانه الوحدة الوطنية واصطفافه خلف مؤسسات الدولة لمحاربة هذا الوباء وسعيه لتفعيل جملة من الإجراءات والقرارات العملية. كما تميّز نواب حزب قلب تونس بعملهم الدؤوب ميدانيا أو عبر مبادرات ونشاطات ساهمت في دعم مجهودات الدولة.
وبينما ينكبّ الجميع لمحاربة وباء الكورونا وتداعياته يواصل بعض الأشخاص حملات التشويش والتشويه وضرب العمل البرلماني في هذا الوضع الدقيق. وبعد ما جرى في جلسة يوم الأربعاء 15 أفريل 2020 من تلاسنٍ بين عدد من النواب ومن تهجّم على رئيسة الجلسة، يهم حزب قلب تونس أن يُبيّن ما يلي
1- إعلان تضامنه الكامل واللامشروط مع السيدة سميرة الشواشي نائب رئيس مجلس النواب بعد التهجم عليها أثناء الجلسة وشنّ حملات تشويه إعلامية وإلكترونية ضدها
2- إدانته الشديدة لما يقوم به بعض النواب من سلوكات مشينة وعنف لفظي وتشويش على العمل البرلماني منذ بداية المدة النيابية
3- شجبه لكلّ تهجم على رموز الدولة التونسية ومناضليها وعلى رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة والدفاع عن مبادئ الجمهورية التونسية المدنية ضدّ كل الأفكار الظلامية
4- دعوة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابيّة والقوانين البرلمانيّة إلى التسريع في أعمالها وتطوير النظام الداخلي بما يُحقّق السير العادي لأشغال البرلمان
5- الدعوة إلى الابتعاد عن ترذيل المشهد البرلماني لغايات سياسوية ضيقة وحسابات إنتخابوية مشبوهة واحترام مبادئ الاختلاف في الرأي وحرية التعبير في كنف ما يضمنه القانون والدستور
عن حزب قلب تونس
تونس، في 17 أفريل 2020
الرئيس
نبيل القروي
بيـــــــــــــان