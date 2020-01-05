نبيل القروي « مقرونة » يدّعي أن الحبيب الجملي لم يتشاور مع حزبه في تشكيل الحكومة

قال نبيل القروي « مقرونة »، رئيس حزب « قلب تونس » ، في حوار أدلى به لقناة نسمة اليوم الأحد 5 جانفي 2020 ، إن حزبه لازال على نفس الموقف من حكومة الحبيب الجملي وهو رفضه لها ، معتبرا أن أن ما يقولونه عنها انها حكومة كفاءات ، فإنه وبعد الاطلاع عليها اتضح أن أغلبية هذه الكفاءات هي نهضاوية
قال نبيل القروي « مقرونة »، رئيس حزب « قلب تونس » ، اليوم الأحد 5 جانفي 2020 ، إن حزبه لازال على نفس الموقف من حكومة الحبيب الجملي وهو رفضه لها ، معتبرا أن أن ما يقولونه عنها انها حكومة كفاءات ، فإنه وبعد الاطلاع عليها اتضح أن أغلبية هذه الكفاءات هي نهضاوية
وأكد نبيل القروي أنه لم يتم التشاور مع حزبه حول التركيبة والاسماء ، مبينا أن قلب تونس يعتبر تركيبة هذه الحكومة ضخمة العدد وأن هيكلتها وتوزيع الحقائب فيها لا تعكس ارادة ناخبي 2019
وإعتبر القروي أن حكومة بمثل هذه التركيبة وهذا التمشي لا يمكن أن تستجيب لاستحقاقات المرحلة
وبخصوص علاقة حزبه برئيس الحكومة المكلف ، أكد رئيس حزب قلب تونس أن الحبيب الجملي لم يتشاور مع حزبه ولم يتجاوب لا مع مقترحاته ولا مع برنامجه
وفي اجابته على سؤال حول المطلوب من الحكومة ، شدد نبيل القروي على ضرورة سن اجراءات وتعديلات ومراجعات شكلا ومضمونا ، مبينا أنه في صورة إصرار الحبيب الجملي على موقفه فإن الاتجاه العام لحزب قلب تونس سيكون عدم التصويت على الحكومة يوم الجمعة القادم
المصدر : الصفحة الرسمية لقلب تونس