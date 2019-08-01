ناكِرُ المعروف يوسف الشاهد لن يجد المرحوم الباجي ليفرضه على التونسيين

المغرور سليم العزابي، أمين عام حزب حكومة النهضة « تحيا تونس »، يقول : سنرشح يوسف الشاهد للرئاسية
ونحن كمواطنين نقول: سيلقنه صندوق الاقتراع درسا لن ينساه طوال حياته السياسية القصيرة جدا، حيث لن يجد الباجي قائد السبسي، رحمه الله، ليفرضه على الأحزاب السياسية، ويمرّره بذكائه لدى الناخبين. ولن تنفعه حركة النهضة، وإنْ كان عصفورها النادر المصطف مع العصافير كالذليل أمام شيخ الإرهاب والدجالين
انتهى عهد النكرات، وانتهى عهد ناكري المعروف
الآن، سلطة المواطن وحكم الصندوق، والشاهد سيكون شاهدا على رحيله، لا حول له ولا قوة، غير متابعة التيار الشعبي الجارف يمينا ويسارا يوم الانتخاب، وهو الذي لم يترشح يوما لأي انتخابات، حتى لرئاسة القسم أين درس في المعهد الثانوي
جوهر الجاموسي