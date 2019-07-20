ناقلة نفط جزائرية تُجْبَر على التوجه نحو المياه الإقليمية الإيرانية

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم أن قوات خفر السواحل الإيرانية أجبرت أمس ناقلة النفط « مصدر » المملوكة لشركة « سوناطراك » الجزائرية على التوجه نحو المياه الإقليمية الإيرانية
وقالت الوكالة إن الناقلة التي تصل سعتها لـ 2 مليون برميل كانت متجهة إلى مصفاة تنورة بالمملكة السعودية لشحن البترول الخام لفائدة الشركة الصينية : أونيباك
وأكدت الوكالة أن خلية أزمة شكلت فورا بالتنسيق مع وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية إلى غاية إنهاء هذه الأزمة على الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش من يوم أمس
من جهتها، لفتت شركة « سوناطراك » إلى أن الحادثة لم تتسبب في أي أضرار مادية أو بشرية
يذكر أن الشركة البريطانية المشغلة للناقلة الجزائرية كانت أكدت أن « مصدر » عادت إلى مسارها وواصلت طريقها في الخليج، بعد توقيفها في مضيق هرمز من قبل أفراد مسلحين صعدوا على متنها