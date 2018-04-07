نَاسِينْ إلّي وراء الكرافات ساكن غول… نَاسِينْ إلّي بِينَّا وبِينْهُمْ دمّ

صباح النور
سياسيين… « فنانين » … إعلاميين… سخصيات بالـ س… بلوندات و فُوسْ بلُونْد … متسلقات ومتسلقين… طامعات وطامعين في حجر النهضة… ناسين إلّي عملوه وما زالوا باش يعملوه بعد ما يتمكّنوا… ناسين إلّي وراء الكرافات ساكن غول… ناسين إلّي بينا وبينهم دمّ
حتى كان نقعد وحدي كي المهبولة… باش نقعد شوكة في الحلق وتحت القدم إلّي يحبّوا يعفّسونا بيه … باش نحارب وسلاحي الكلمة… الحرف… النقطة … الفاصل… والقصيدة إلّي ما زالت ما تكتبتش… سلاحي الامل إلّي يخبّطوا فيه كل يوم وما زال يحلّ كل صباح الحانوت ويسقي البهيرة والياسمينة
بوسات… كالينات
ليلى طوبال