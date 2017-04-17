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ناجي جلول : سيتم « تبكير » تعليم اللغة الفرنسية لتصبح بداية من السنة الثانية أساسي

ناجي جلول : سيتم « تبكير » تعليم اللغة الفرنسية لتصبح بداية من السنة الثانية أساسي

ثقافة, سياسة, عربي | 17/04/2017 |
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كشف وزير التربية ناجي جلول اليوم الاثنين لـ « الجوهرة اف أم » عن مجموعة من الاجراءات سيتم اتخاذها بدءا من السنة الدراسية المقبلة 2017-2018neji jalloul education tunisie
وقال ضيف « بوليتيكا » إن هذه الاجراءات ستشمل عطلتي الشتاء والربيع. كما أعلن أن السنة التحضيرية ستصبح مجانية وإلزامية بالإضافة إلى قرارا بإلغاء نظام الفرق بالمدارس
كما سيتم « تبكير » تعليم اللغة الفرنسية التي ستصبح بداية من السنة الثانية أساسي والسنة الرابعة بالنسبة للانجليزية. وأضاف أنه سيتم التّخفيف في مناهج التعليم الابتدائي بالإضافة إلى التقليص في ضوارب المواد والتقريب بينها بالنسبة بالتعليم الاعدادي. كما تم اقرار اسبوع بـ 5 ايام دراسة بالنسبة للتعليم الابتدائي

المصدر: وزارة التربية