استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الثلاثاء 18 جويلية 2017 بقصر قرطاج، علي القطراني، نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، والوفد المرافق له
واستعرض اللقاء السبل الكفيلة بدفع المبادرة الثلاثية لدول جوار ليبيا لإيجاد تسوية سياسية شاملة عبر الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف الليبية حيث أكّد علي القطراني على الدور الهام الذي تلعبه تونس في تحقيق المصالحة الليبية بالنظر إلى المصير المشترك للبلدين وعمق الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين
وتمّ أثناء هذا اللقاء إجراء اتصال هاتفي بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر الذي أشاد بمكانة تونس ودورها الهام في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية وأكّد دعمه الكامل للمبادرة الثلاثية وللمساعي المبذولة من أجل حلحلة الأوضاع في ليبيا، مجدّدا ترحيبه بالدعوة الموجهة إليه لزيارة تونس وتلبيتها في قادم الأيام
من جانبه، أكد رئيس الجمهورية، خلال هذه المكالمة، وقوف تونس المبدئي إلى جانب الشعب الليبي وحرصه على عودة الأمن والاستقرار في ليبيا في أقرب وقت ممكن من خلال تشجيع الحوار بين مختلف الأطراف وإقناعها بأهمية تجاوز الخلافات للوصول إلى توافق ليبي- ليبي يُفضي إلى إيجاد حلّ للأزمة القائمة تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة
نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا عند الرئيس الباجي
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الثلاثاء 18 جويلية 2017 بقصر قرطاج، علي القطراني، نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، والوفد المرافق له