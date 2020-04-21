نائب « المقرونة » عياض اللومي ينعت عبير موسي بماخور عبد الله قش

Ils y vont là contre elle ! Sans gants maintenant . Ce elloumi vient de la traiter du Bordel Abdallah guech. Vraiment cette assemblée, cette assemblée.
حتي هو نائب « بو بَلّوطة » و ما أدراك
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تعليق الدكتورة ألفة يوسف
خصيان السياسة وغلمان الشيخ
كل التضامن مع عبير موسي ضد العبارات الشاتمة التي وجهت لها في المجلس
في واقع الأمر، وفي هذا المجتمع المتخلف، فكل امرأة تزعج، وتسير عكس التيار هي « بغي » بالقوة
فقط، أتذكر ما علمنا إياه التحليل النفسي من أن أكثر النساء اللواتي يشعر الرجال أمامهن بالخصاء هن « البغايا » من منظورهم
وإذا كان هذا شأن الرجال، فكيف بخصيان السياسة وغلمان الشيخ؟