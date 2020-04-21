Home
نائب « المقرونة » عياض اللومي ينعت عبير موسي بماخور عبد الله قش

نائب « المقرونة » عياض اللومي ينعت عبير موسي بماخور عبد الله قش

Politique, Tunisie, سياسة, عربي | 21/04/2020 |

Ils y vont là contre elle ! Sans gants maintenant . Ce elloumi vient de la traiter du Bordel  Abdallah guech. Vraiment cette assemblée, cette assemblée.

حتي هو نائب « بو بَلّوطة » و ما أدراك

Ecoutez 

تعليق الدكتورة ألفة يوسف

خصيان السياسة وغلمان الشيخ

كل التضامن مع عبير موسي ضد العبارات الشاتمة التي وجهت لها في المجلس
في واقع الأمر، وفي هذا المجتمع المتخلف، فكل امرأة تزعج، وتسير عكس التيار هي « بغي » بالقوة
فقط، أتذكر ما علمنا إياه التحليل النفسي من أن أكثر النساء اللواتي يشعر الرجال أمامهن بالخصاء هن « البغايا » من منظورهم
وإذا كان هذا شأن الرجال، فكيف بخصيان السياسة وغلمان الشيخ؟