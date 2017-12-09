وزارة الخارجية الأميركية تعلن أن قرار ترامب حول القدس هو إقرار بالوضع القائم في البلاد، والمسؤول في حركة فتح جبريل الرجوب يقول إنّ نائب الرئيس الأميركي مايك بنس غير مرحّب به في فلسطين وأنّ الرئيس محمود عباس لن يقوم باستقباله
لن يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الذي يزور المنطقة في النصف الثاني من الشهر الجاري، حسبما أكد مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي
كما أشار البيت الأبيض إلى أنّ إلغاء الاجتماع بين عباس ونائب الرئيس الأميركي سيأتي بنتائج معاكسة
ويأتي تصريح البيت الأبيض بعد قول المسؤول في حركة فتح جبريل الرجوب إنّ نائب الرئيس الأميركي مايك بنس غير مرحّب به في فلسطين
وقال الرجوب إنّ حركة فتح والرئيس محمود عباس لن يستقبلوا نائب ترامب في بيت لحم والذي من المقرر أن يزور الأراضي المحتلة في الـ 19 ديسمبر الحالي
وقال الخالدي في تصريح لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم السبت: لن يكون هناك لقاء مع بنس والمسألة أكبر من مجرد لقاء لأن الولايات المتحدة بقراراتها المتعلقة بالقدس اجتازت خطوطا حمراء ما كان يجب أن تجتازها
ورفض الخالدي التحذيرات الأمريكية من تبعات إلغاء هذا اللقاء، مشددا على أن الشعب الفلسطيني وقيادته يرفضان أي تهديد من أي مصدر كان
وقال مستشار الرئيس إن الأيام القادمة ستشهد حراكا دبلوماسيا حثيثا في إشارة إلى الاجتماع الوزاري العربي المقرر اليوم والقمة الإسلامية التي تعقد الأربعاء من أجل تنسيق المواقف والتحرك ضد الخطوة الأمريكية
المصدر: معا