 مِمَّنْ تأتون بالبراءة كلّها اليوم وقد استوليتم على عنق البلاد وطرحتموها شاة مذبوحة ؟؟

شهادة أبي مصعب ثمينة جدّا، إذ تعرّفنا على مفهوم التنظيم ماذا يعني، مع العلم أنّ الشهادة تتعلّق بسنوات الجمر عندما كانوا في السرية فما بالك اليوم والجماعة تشتغل في راحة بال وبتدعيم خارجي، يقول
كان للحركة برنامجها في شتى المجالات السياسية والتربويـة و الإقتصادية والإعلامية .. الخ وكان من بين تلك الأجهزة التي أنشأتها، الجهاز العسكري للحرك
قام مخطط الجهاز العسكري أساسا على زرع عدد من الضباط المتطوعين في الجيش التونسـي فـي أقسـام الأسلحة الثلاثة البرية والجوية والبحرية .. وعلى تجنيد من استطاعوا من الضباط ذوي الميول الإسلامية في الجيش .. وبصرف النظر عن التفاصيل الفرعية فقد كان التنظيم محكما وشديد التخفي فـي جـيش علمـاني يحظر على عناصره الالتزام بالدين ويراقب حتى همسات المصلين و تسبيحات المؤمنين ، ويعتبرهـا شـبهة تؤدي على الأقل بصاحبها إلى الطرد من الجيش
وبحسب الرواة ذوي العلاقة .. فقد أدى الضعف والتردد لدى أستاذ جامعي من القسم المـدني فـي التنظـيم والذي كان على صلة مع قيادة الضباط الانقلابيين إلى كشف المحاولة قبيل تنفيذه بمقت وجيز . فسارع وزير الداخلية في حينها وهو الرئيس الحالي (زين العابدين بن علي) .. إلى إنقلاب سريع أبـيض بالتعـاون مـع المخابرات الأمريكية وإدارة أجهزة الأمن وبعض أركان النظام من السياسيين .. ثم عـزل بورقيبـة بحجـة هرمه وعجزه الصحي ، وتم نقله إلى قصر معزول ليكمل بقية هذيانه وخرفه هناك حتى هلـك. وكـان قـد اعتقل معظم الانقلابيين وفر من تمكن من الفرار . ولأن زين العابدين بن علي كان قد رتب انقلابه البديل على عجل .. كان يتخوف من عمق جذور المحاولـة الانقلابية الإسلامية ، وأضطر إلى عقد صفقة مع راشد الغنوشي وقياداته السياسية إتفق بموجبها على الإفراج عن الضباط الموقوفين ، مقابل اعتراف الجماعة بالنظام الجديد وكفها عن السعي للإطاحة بالسلطة . وهكذا أفرج عن زهاء مائتي ضابط من الانقلابيين الإسلاميين الذين خرج جلهم إلى المنافي الاختياريـة فـي
عدد من الدول الأوربية باللجوء السياسي ، كما خرجت معظم قيادة التنظيم المدني وعلى رأسهم الشيخ راشـد الغنوشي. إلى الدول الغربية ..صص 756، 757… أبو مصعب السوري ، كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية
ملاحظة: وبعد قراءة مثل هذه الشهادات يتساءل الإنسان: مِمَّنْ تأتون بالبراءة كلّها اليوم وقد استوليتم على عنق البلاد وطرحتموها شاة مذبوحة واقتسمتم لحمها نهشا؟؟؟؟؟
الدكتورة نائلة السليني