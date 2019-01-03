مُديرُوا الصحف عند الرئيس الباجي

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الخميس 03 جانفي 2019 بقصر قرطاج، أعضاء الهيئة المديرة للجامعة التونسيّة لمديري الصحف يتقدّمهم الطيّب الزهار رئيس الجامعة
وتناول اللقاء مشاغل قطاع الصحافة الورقيّة والاكترونيّة ومستجدّات إحداث مجلس أعلى للصحافة يضطلع بمهام تعديلية ويكرّس أخلاقيّات المهنة في إطار قانوني
كما تمّ استعراض المشاكل التي يمرّ بها القطاع وخاصة الصعوبات الماديّة للمؤسّسات الاعلاميّة وضرورة توفير مداخيل قارة لها عبر التوزيع العادل للاشتراكات والإشهار العمومي وفق مقاييس موضوعيّة وشفّافة لا حسب الولاءات
وشدّد رئيس الدولة بالمناسبة على الدور الأساسي للصحافة في تدعيم وحماية المسار الديمقراطي في بلادنا، وعبّر عن تفهّمه لمشاغل القطاع، مؤكّدا حرصه الشخصي على ضمان المناخ الملائم والإمكانيّات الضرورية لتطوير قطاع الصحافة الورقيّة والاكترونية، وتقديم ما يلزم من دعم ومساندة بالتنسيق مع الحكومة ومجلس نواب الشعب خاصة من خلال العمل على التسريع بمناقشة مشروع قانون احداث الوكالة الوطنية للتصرّف في الإشهار العمومي والاشتراكات