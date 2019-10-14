ميليشيات قيس سعيد المسعورة تعتدي بالعنف على الصحافيين ونقابتهم تطلب منه الإعتذار رسميا

اعتداءات خطيرة على الصحفيين تتطلب ملاحقة عاجلة
عمدت بعض المجموعات من المحتفلين بفوز قيس سعيد في الإنتخابات الرئاسية وفق النتائج الاولية، مساء الأحد 13 أكتوبر 2019، إلى الاعتداء على الصحفيين في مناطق متفرقة من البلاد
حيث تم استهداف فرق عمل قناة « الحوار التونسي » في ولايتي تونس ونابل بالعنف الجسدي ومحاولة تهشيم المعدات والطرد من التجمعات الكبيرة التي شهدتها مناطق شارع بورقيبة بالعاصمة ومنطقة بني خيار من ولاية نابل
وقد رفعت هذه المجموعات عدة شعارات استهدفت قناة ‘الحوار التونسي’ من قبيل « اعلام العار » وعبارات نابية إضافة إلى رفع شعار « ارحل » في وجه الصحفيين المتواجدين في الميدان
كما تم الاعتداء لفظيا ومضايقة الصحفيين العاملين في مؤسسات وطنية وأخرى أجنبية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة
ونظمت مجموعة من الشباب الذين يشتبه في انتمائهم إلى تيارات دينية متشددة وقفة احتجاجية أمام مقر « إذاعة المنستير » رافعين شعارات من قبيل « اعلام العار » إضافة إلى استعمال عبارات سب وشتم استهدفت الصحفيين والعاملين بالإذاعة
وكانت بعض الصفحات على موقع فايسبوك والمحسوبة على حركة النهضة قد انخرطت في حملات تحريض وسب وشتم ضد التلفزة الوطنية، وذلك إثر مناظرة الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، وبعد إعلان حركة النهضة تتبعها القانوني للتلفزة على خلفية طرح سؤال حول ملف : الجهاز السري لحركة النهضة
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إذ تدين بشدة الاعتداءات العنيفة التي طالت الصحفيين، فإنها تدعو النيابة العمومية إلى التحرك العاجل لتتبع المعتدين الذين ستثبت الابحاث تورطهم فيها. وتضع على ذمة الصحفيين المتضررين طاقمها القانوني لمباشرة إجراءات التتبع
وتعتبر النقابة الاعتداءات التي طالت الصحفيين ليلة أمس محاولة للعودة إلى مربع العنف الذي تجاوزناه بحل « رابطات حماية الثورة » والذي عانى منه الصحفيون سنوات 2012 و2013، وتؤكد النقابة أنها ستقف حصنا منيعا لصد أي محاولة للرجوع الي الخلف بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير
كما تصنف النقابة الاعتداءات العنيفة التي طالت الصحفيين ضمن خانة المؤشرا السلبية ودليلا على ضعف الالتزام بحرية الصحافة، وغياب الوعي المواطني بطبيعة العمل الصحفي وحدود ممارسة حرية التعبير وانطلاق محاولات التضييق من قبل الأطراف السياسية وعدم تقبلها للرأي المخالف
وتدعو النقابة قيس سعيد الفائز في الإنتخابات الرئاسية وفق النتائج الأولية، إلى الدعوة الصريحة للتوقف عن الاعتداءات على الصحفيين والاعتذار المباشر عما أقدم عليه أنصاره في مختلف مناطق الجمهورية
عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرئيس ناجي البغوري