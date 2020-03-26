ميليشيات حكومة الوفاق الإرهابية الليبية تفِرّ إلى الحدود التونسية

قال اليوم آمر منطقة الزاوية العسكرية للجيش الوطني الليبي ، اللواء ركن عبدالله نورالدين الهمالي، إن ميليشيات المدعو أسامة جويلي، المدعومة بالمرتزقة السوررين والتشاديين ومن الدول الإفريقية، حاولت السيطرة على قاعدة الوطية وأضاف في تسجيل مرئي له، أن هذه الميليشيات كانت تحاول تحريك باقي ميليشياتهم الإرهابية الأخرى، في اتجاه صرمان وصبراتة والعجيلات، من الزاوية ومن زوارة
وتابع : كنا لهم بالمرصاد، والجنود والضباط البواسل تصدوا لهم، ودحروهم، وقمنا بهجمة عكسية واستطعنا أن ندحرهم في الوطية، وتم تحريرها بالكامل، واستطعنا أن نطاردهم إلى الجميل والعسة، والآن فروا على الحدود التونسية، كي يحتموا بالقوات الحدودية التونسية، وهربوا مثل الجرذان
وواصل الهمالي “نحذر كل المدن الساحلية الأخرى التي تعاطفت مع هؤلاء الميليشيات الإرهابية، ودعمتهم وحاولت احتوائهم، أو تمدهم بالذخائر وتسعف جرحاهم، سيكون حسابنا معهم عسي
المصدر : وكالة الأنباء الليبية