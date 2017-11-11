ميشال عون لا يقبل أن يكون رئيس وزراء لبنان في وضع يتناقض مع الاتفاقات الدولية

وصف الرئيس اللبناني، ميشال عون، وضع رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري، في السعودية بأنه : غامض
وجاء في بيان صادر عن مكتب عون أن « الغموض » الذي يكتنف وضع الحريري منذ إعلان استقالته الأسبوع الماضي : يجعل كل ما صدر ويمكن أن يصدر عنه من مواقف أو خطوات أو ما ينسب اليه، لا يعكس الحقيقة
وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت 11 نوفمبر، المملكة السعودية بتوضيح الأسباب التي تحول دون عودة الحريري إلى بيروت
وأكد الرئيس اللبناني في تصريح صحفي، أن : لبنان لا يقبل بأن يكون رئيس وزرائه في وضع يتناقض مع الاتفاقات الدولية
وقالت مصادر رسمية في قصر بعبدا لصحيفة « الجمهورية » إن عون « كان واضحا وصريحا أمام مجموعة الدعم الدولية، وشرح لها الظروف التي رافقت الاستقالة مستغربا أن يتحدث إليه رئيس الحكومة السبت الماضي ويبلغه أنه لم يعد قادرا على تحمل الوضع وأنه سيكون في بيروت في غضون يومين أو ثلاثة أيام كحد أقصى، لكنه ومنذ ذلك الوقت لم يسمع صوته ولم يعد إلى بيروت
وذكرت صحيفة « الجمهورية » أن الرئيس اللبناني ميشال عون أعطى السعودية مهلة أسبوع لجلاء مصير سعد الحريري وعودته إلى لبنان قبل أن يبادر بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن
وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن الرئيس عون أبلغ الوفود الديبلوماسية التي يلتقيها أنه لن ينتظر أكثر من أسبوع لمعرفة مصير الحريري قبل أن يضطر إلى نقل الملف إلى المجتمع الدولي، وأن هناك استعدادات دولية لمساعدة لبنان في هذا المسعى، في إشارة ضمنية منه إلى استعدادت روسية وأخرى غربية
ورجحت وسائل الإعلام أن يكون رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، قيد الإقامة الجبرية في المملكة بعد تقديمه استقالته من منصبه مرغما من الرياض
المصدر:وكالات