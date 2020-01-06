ميركيل لا ترغب في قيس سعيد و تدعو الرئيس الجزائري لحضور المؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقده في برلين

أعلنت رئاسة الجمهورية ان الرئيس قيس سعيّد تلقى اليوم الإثنين 6 جانفي 2020 اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تناول بالخصوص العلاقات الثنائية المتميزة بين تونس وألمانيا في كافة المجالات والدّعم الذي وجدته تونس من الجانب الألماني خاصة في السنوات الأخيرة، والعزم المشترك على مزيد دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتطويرها
وجددت المستشارة الألمانية بالمناسبة تهانيها لرئيس الدولة بالفوز في الانتخابات الرئاسية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول السنة الجديدة، كما وجهت مجددا الدعوة لرئيس الجمهورية لأداء زيارة رسمية إلى ألمانيا
وتمّ خلال هذا الاتصال التعرّض إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وخاصة الوضع في ليبيا ومسار مؤتمر برلين
وجدّد رئيس الدولة والمستشارة الألمانية الحرص على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية وتشريك كل الأطراف المعنية بما في ذلك تونس، مع التأكيد على التمسك بالشرعية الدولية
وقد كانت هذه المحادثة فرصة للتطرّق إلى مبادرة السلام التي تمت في تونس بجمع عدد من رؤساء القبائل والمجالس الاجتماعية لبحث سبل المصالحة ووضع مشروع دستور للمرحلة القادمة في ليبيا، وهي مبادرة سبق لألمانيا أن نجحت فيها حين جمعت الفرقاء في أفغانستان في المجلس المعروف بــ « اللويا جيرغا » لحل الأزمة الأفغانية، وهذا المجلس هو الذي وضع الدستور الأفغاني الحالي
وقد تم الاتفاق بين رئيس الجمهورية والمستشارة الألمانية على مواصلة التشاور بين الجانبين التونسي والألماني بخصوص الوضع في ليبيا، وتحديد من سيمثل البلدين في هذه المشاورات المستمرة
أنجيلا ميركل تدعو الرئيس الجزائري لحضور المؤتمر الدولي حول ليبيا والمزمع عقده في برلين
تلقي الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، دعوة رسمية من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لحضور المؤتمر الدولي حول ليبيا والمزمع عقده في برلين
كما ناقش الطرفان الأوضاع في ليبيا، واتفقا على ضرورة تغليب الحل السياسي ووقف التدخلات الأجنبية
وذكر التلفزيون الجزائري، اليوم الاثنين، أن : رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتباحث هاتفيا مع ميركل الوضع في ليبيا، الطرفان اتفقا على ضرورة العمل على تغليب الحل السياسي، والوقف الفوري للعمل المسلح وللتدخلات العسكرية الأجنبية
وأضاف « ميركل وجهت دعوة رسمية للجزائر من أجل حضور الندوة الدولية حول ليبيا المزمع عقدها في برلين
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا : من أجل التنسيق والاستقرار
ووفقا لوكالة « رويترز »، ذكر أردوغان أن الجنود الأتراك بدأوا في الانتقال إلى ليبيا على مراحل ولكن ليس كقوات محاربة
وتابع الرئيس التركي: نعمل مع ليبيا وشركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط
وكشف أردوغان عن نيته بحث كافة المواضيع المتعلقة بليبيا، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى تركيا
يذكر أن البرلمان التركي وافق على مذكرة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس التي يترأسها فائز السراج
ومن جانبه، صوت البرلمان الليبي بالإجماع، على قطع العلاقات مع تركيا، وقال الناطق الرسمي باسم المجلس المنعقد شرقي البلاد، عبد الله بليحق، في بيان، « مجلس النواب يصوت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا