موزا بقصر قرطاج

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، صباح يوم الثلاثاء 14 مارس 2017 بقصر قرطاج، سموّ الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع التي تؤدّي زيارة إلى تونس بدعوة من رئيس الحكومة، في إطار متابعة مختلف مشاريع التعاون بين تونس ومؤسسة « صلتك » التي تشرف عليها سمو الشيخة موزا
وعبّرت سموّ الشيخة موزا بنت ناصر عن سعادتها بلقاء رئيس الجمهورية وأبدت ارتياحها لنسق التعاون القائم بين تونس ومؤسسة « صلتك »، وقدّمت في هذا الإطار لمحة عن مختلف الأنشطة التي تقوم بها والرامية إلى مساعدة الشباب التونسي على إيجاد فرص عمل ودعم مشاريع صغرى لفائدته من خلال تقديم الدعم الفني والمادي اللازم لذلك، وأفادت بأنّ المؤسسة تنوي توفير أكثر من مليون فرصة عمل بحلول سنة 2020 في مختلف أرجاء العالم العربي بما في ذلك تونس
وأثنت سموّ الشيخة موزا بنت ناصر على ما تزخر به تونس من طاقات شبابية مبدعة قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية ونوّهت بالحصيلة الايجابية لمختلف مشاريع التعاون مع تونس، مبدية استعداد مؤسسة « صلتك » لمواصلة هذا التعاون بما يساهم في التقليل من نسب البطالة لدى الشباب خاصة في المناطق الداخلية ومعتبرة أنّ ذلك واجب تجاه تونس تمليه روابط الأخوة والتعاون بين الشعبين الشقيقين
من جانبه، ذكّر رئيس الجمهورية بالعلاقات المتميزة والمتينة التي تجمع تونس بقطر وأثنى على الجهود التي تقوم بها سموّ الشيخة موزا بنت ناصر على رأس مؤسسة « صلتك » لخلق فرص عمل للشباب في تونس، مضيفا أنّ الجهود التي تبذلها هذه المؤسسة تندرج في صميم اهتمام الحكومة التونسية التي شرعت منذ مدة في تقديم التسهيلات اللازمة للشباب عبر منحه قروضا لتمويل مشاريع صغرى ومتوسطة بما من شأنه أن يخفّف من صعوبات الظرف الاقتصادي
المصدر: رئاسة الجمهورية