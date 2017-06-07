موريتانيا تقطع علاقاتها مع قطر والأردن يقرر تخفيض التمثيل الدبلوماسي

أعلنت موريتانيا قطع علاقاتها مع قطر بسبب « تمادي هذه الأخيرة في سياسة دعم التنظيمات الإرهابية وترويج الأفكار المتطرفة »، وفق ما نقله بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ليلة اليوم الثلاثاء، نشرت مضامينه الوكالة الموريتانية للأنباء
وقالت خارجية موريتانيا إن بلادها أكدت في كل المناسبات التزامها القوي بالدفاع عن المصالح العربية العليا، وتمسكها الثابت بمبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، وسعيها الدؤوب لتوطيد الأمن والاستقرار في وطننا العربي والعالم
وتابعت الخارجية أن مواقف بلادها « عكست دوما قناعتها الراسخة بضرورة تعزيز التعاون والتضامن بين الأشقاء، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في وطننا العربي »، إلّا : أن دولة قطر دأبت على العمل على تقويض هذه المبادئ التي تأسس عليها العمل العربي المشترك
واتهمت موريتانيا قطر عبر البيان ذاته بـ »دعم التنظيمات الإرهابية، وترويج الأفكار المتطرفة، والعمل على نشر الفوضى والقلاقل في العديد من البلدان العربية »، الأمر الذي نتج عنه : مآسي إنسانية كبيرة في تلك البلدان وفي أوروبا وعبر العالم؛ كما أدى إلى تفكيك مؤسسات دول شقيقة وتدمير بناها التحتية
وأضافت الخارجية في بيانها أنه في « ظل إصرار دولة قطر على التمادي في هذه السياسات التي تنتهجها، قررت حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر »، لتنضم بذلك إلى السعودية والإمارات ومصر واليمن والبحرين والمالديف وبرلمان شرق ليبيا، والأردن التي أعلنت تخفيض البعثة الدبلوماسية القطرية في عمان
الأردن يقرر تخفيض التمثيل الدبلوماسي
أعلنت الحكومة الأردنية، الثلاثاء 6 جوان، تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، في خطوة تأتي بعد إعلان كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر قطع العلاقات مع الدوحة
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية على لسان وزير الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، قوله: إنه وبعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وبين دولة قطر، قررت الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر والغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة
وأكد المومني أن: الحكومة تأمل بتجاوز هذه المرحلة المؤسفة، وحل الأزمة على أرضية صلبة تضمن تعاون جميع الدول العربية على بناء المستقبل الأفضل لشعوبنا
ولفت المومني أن : تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، والتقاء الدول العربية على السياسات التي تنهي أزمات منطقتنا العربية، وتجمع مساعيها على حماية الدولة الوطنية وبناء المستقبل الآمن المستنير لشعوبنا أولويات ستبقى المملكة تبذل أقصى جهودها لتحقيقها