مهما تخَفََّى الإخوانجي فإنه يفْضَح نفسَه بحُمْقِه و ببَلاهَتِه

لم أكن مخطئا لمّا وصفت حكم ما بعد 2011 بأنه حكم البراوطية بما يعني ذلك من غباء مستحكم وعمل على تصريف الأمور كما يتأتى، البارحة جمع المكي إطارات وزارته ليقسموا أمامه على مواجهة وباء كورنا وهو نفس التصرف الذي قام به الهاشمي الحامدي لمّا أقسم بعض منتسبيه أمامه على البقاء في كتلته النيابية، هذا التصرف تربى عليه الإخوانجية جميعهم قديما وحديثا ولأنهم تنظيم بُني على التآمر والخيانة فإنهم في كل المواقع لا يقيّمون الآخر إلا على أساس أنه مستعد للغدر بهم لذا تجدهم يلجؤون إلى هذه الأساليب المبتذلة كالقسم أو المساومة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يكشف هذا التصرف بأنهم لا يؤمنون بالوطن والدولة فالمواطن يخدم وطنه بلا قسم أو يمين ولا ينتظر من ذلك جزاء ولا شكورا وكل تصرف غير ذلك يعد في باب الخيانة، أما هؤلاء الإخوانجية حتى وهم في أعلى المناصب لا يثقون إلا في منتسبي نحلتهم أما البقية فعليهم أداء اليمين كما فعل المكي وقبله الهاشمي الحامدي، مهما تخفى الإخوانجي فإنه يفضح نفسه ببلاهته
هل نسي الإخوانجي عبد اللطيف السطل ، وهو الذي يسمي نفسه دكتورا ، أن كل الأطباء الذين جمعهم حوله قد أدّوا قسم » إيبوقراط » عند تخرجهم
أنس الشابي