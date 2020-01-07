من يكذب على التونسيين ؟ قيس سعيد ؟ أم الناطقة باسمه ؟ أم الإثنان معا ؟

أصدرت ، هذا المساء ، رئاسة الجمهورية التوضيح أسفله على حسابها الرسمي في الفايسبوك
يهم رئاسة الجمهورية أن توضح أن ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الرئيس التونسي قيس سعيد استعمال المجال الجوي والبحري لتونس لا أساس له من الصحة فلا الرئيس التركي طلب ذلك ولا الرئيس التونسي تعرض أصلا لهذا الموضوع لأنه غير مطروح ولا قابل للنقاش ولم يطرح إطلاقا
وما يتم ترويجه اليوم وفي الأيام الماضية من مصادر مختلفة الهدف منه ضرب مصداقية الموقف الرسمي التونسي والإساءة إلى العلاقات التي تجمع تونس بعدد من البلدان الشقيقة والصديقة
إن تونس بقدر حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور، حريصة في الوقت ذاته على التمسك بالشرعية الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والانقسام
وهذا التوضيح ينضاف لتصريح للمُكلف بالتسيير الوقتي للديوان الرئاسي طارق بالطيب نفى فيه تصريحا لزميلته في الديوان رشيدة النيفر قالت فيه ان قيس سعيّد رفض قبول طلب اردوغان باستغلال المجالين الجوي والبحري لتونس للتدخل بليبيا
يشار الى ان رشيدة النيفر رئيسة الدائرة الإعلامية برئاسة الجمهوريّة كانت قد صرّحت اليوم للشبكة “سكاي نيوز عربية” ، ان : الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من الرئيس قيس سعيد أن تكون تونس متعاونة معه في ما يخص نقل عتاد والسماح للقوات التركية بالعبور عبر تونس
وقالت النيفر إن : « أردوغان طلب استخدام الأراضي التونسي والمجالين الجوي والبحري لأجل التدخل العسكري في البلد المجاور وان الرئيس سعيد رفض طلب اردوغان »، كاشفة أن الكلام عن رائحة الدخان في قاعة الندوة الصحفية لم يكن : مجانيا