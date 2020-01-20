من طرابلس ، تنظيم داعش الإرهابي يعلن أنه قادم إلى تونس لإقامة دولة الخلافة بالدم

نشرت أمس صفحات على موقع التواصل الإجتماعى، « فيسبوك »، مقطع فيديو يظهر مقاتلًا من تنظيم داعش الإرهابي أعلن خلاله تواجد التنظيم فيما يسمى « ولاية طرابلس »، العاصمة الليبية التي تسيطر عليها الميليشيات الإرهابية المنضوية تحت راية حكومة فايز السراج غير الشرعية
ودعا الإرهابي الداعشي الذي ظهر في الفيديو بميناء طرابلس البحري في العاصمة الليبية، الإرهابيين خاصة في دولة تونس للالتحاق بمقاتلي التنظيم في العاصمة الليبية طرابلس متوعدًا الدولة التونسية بمهاجمتها لإخراج السجناء من أفراد تنظيم داعش الإرهابي
يذكر أن قناة « ليبيا الحدث » كانت قد بثت مقطع الفيديو على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى « فيسبوك » وتم حذفة بعد بثة 12ساعة