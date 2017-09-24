من جديد ، « النهضة » تلبس جُبّة الإخوان المسلمين

أصدرت حركة النهضة الإخوانية البيان أسفله باسم مجلس شوراها تنعى فيه محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين
« يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي »
تلقى حزب حركة النهضة ببالغ الحزن والأسى وفاة القيادي المصري البارز وأحد أبرز الشخصيات المصرية الإصلاحية محمد مهدي عاكف
وكان للفقيد الذي وافته المنية في محبسه بعد صراع مع المرض، الدور الكبير في الدفاع عن قضايا الأمة وعزتها وقضية فلسطين وداعما لمقاومتها ونصرة أهلها ومؤازرتهم، وقد كان من الأوائل الذين خاضوا معركة الدفاع عن فلسطين
ويؤكد رحيل الفقيد عاكف في محبسه رغم المرض والتقدم في السن على الحاجة الملحة للمصالحات وتقديم قيم التعايش والوفاق بين أبناء الوطن الواحد، لا سيما في ظل ما يتربص بالمنطقة من مخاطر وتهديدات تحتاج لوحدة وتماسك جبهته الداخلية وتضامنها
(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)
عن حركة النهضة
رئيس مجلس الشورى
عبد الكريم الهاروني
ملاحظة هامة : البيان تجنب ذكر صفة الميت الذي كان مرشدا عاما سابقا لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة منظمة إرهابية في مصر و عديد الدول الأخرى
الصورتان العليا والسفلى مأخوذتان من صفحة » الإخوان أون لاين » : المرشد العام محمد مهدي عاكف يستقبل الإخواني التونسي راشد الغنوشي