من أصل تونسي و كندي الجنسية يصيح « الله اكبر » ويطعن شرطيا بسكين في مدينة فلينت بولاية ميشيغان

أخلت السلطات الأمريكية، يوم الأربعاء 21 جوان، مطارا في مدينة فلينت بولاية ميشيغان، وذلك على خلفية إصابة ضابط شرطة أمريكي بجروح بليغة في عنقه نتيجة طعنه بسكين من قبل رجل مسلح داخل المطار
وأفادت شرطة ميشيغان بأن وضع الضابط المصاب استقر بعد إجراء عملية جراحية له
وكشف المتحدث باسم شرطة ولاية ميشيغان الملازم ديفيد كايسر هوية ضابط الشرطة المصاب قائلاً إنه : الملازم جيف نيفيل، وهو الآن بحالة صحية مستقرة
وأكد مسؤولون في الشرطة ، حسب شبكة روسيا اليوم ، أن منفذ الهجوم الذي ألقي القبض عليه هو عمر فتوحي عمره 49 سنة يقطن في مونريال وهو من أصول تونسية كندي الجنسية
وأفادت شبكة « إن بي سي نيوز » أن الشرطي تعرض لطعنات عدة من قبل شخص كان يصيح « الله اكبر »، كما أعلنت أيضا أنه يجري التعامل مع الحادث على أنه :عمل إرهابي
ويباشر مكتب التحقيقات الفدرالي « أف بي أي » التحقيق لمعرفة الدوافع والأسباب
الصور مأخوذة من تويتر