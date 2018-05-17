منوبة : القبض على تكفيري يمجد الإرهاب على الفايسبوك ويحرض عليه

إحتفظت يوم 16 ماي 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنوبة بعنصر تكفيري عمره 54 سنة قاطن معتمدية دوار هيشر ولاية منوبة وباشرت قضية عدلية في شانه موضوعها : الإشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي
المعني ثبت تنزيله تعاليق وتدوينات عبر شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك » تمجد الإرهاب وتحرض على الإرهاب إضافة إلى تواصله مع عناصر تكفيرية
وفي إطار التّصدّي لظاهرة الإرهاب، تمكّنت وحدات الحرس الوطني يوم 15 ماي 2018 من تحقيق النّتائج التّالية
تمكّنت فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بماطر ولاية بنزرت بناء على معلومات من القبض على عنصر تكفيري عمره 24 سنة قاطن ولاية القصرين الذي بالتّحرّي معه ثبت تنزيله تدوينات وتعاليق عبر شبكة التّواصل الاجتماعي « فايسبوك » تمجّد التّنظيمات الارهابيّة وتحرّض على الإرهاب
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها :الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي
احتفظت فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني 02 مارس ولاية أريانة بعنصر تكفيري عمره 24 سنة وباشرت قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها :الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي
المعني تعمّد تنزيل مقاطع فيديو بحسابه الخاصّ عبر شبكة التّواصل الاجتماعي « فايسبوك » تمجّد تنظيم « داعش » الإرهابي، إضافة إلى تواصله عبر تطبيقة « الميسنجر » مع عناصر تتبنّى الفكر المذكور وعناصر تكفيريّة بالدّاخل وإرهابيّة بالخارج