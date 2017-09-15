منظمة الأعراف تدعو إلى المضي قدما لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة

بيان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المصالحة الإدارية
يعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على أهمية مصادقة مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017 على قانون المصالحة الإدارية باعتبار أن هذا القانون سيمكن العديد من الموظفين الذين لم يحققوا مكاسب مادية بطرق غير قانونية أو غير نزيهة من العودة للقيام بعملهم ، لتستفيد منهم الإدارة التونسية التي تبقى بحاجة إلى كل الكفاءات والطاقات القادرة على تقديم الإضافة والمساهمة في بناء تونس وتقدمها
وإن الاتحاد إذ يؤكد من جديد على أنه ضد سياسة الإفلات من العقاب، ومع محاسبة كل تجاوز للقانون فإنه يدعو على هذا الأساس إلى المضي قدما لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة
الجمعة 15 سبتمبر 2017
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
المصدر : الصفحة الرسمية للإتحاد