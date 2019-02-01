منظمة « أنا يقظ  » تفتكّ علامة « تحيا تونس » من القُطْعِي يوسف الشاهد وزبانيته

أعلنت أمس منظمة « أنا يقظ » أنها قامت بإيداع طلب تسجيل عبارة « تحيا تونس » في المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية باسمها
ونشرت « أنا يقظ » في صفحتها الرسمية على موقعها مرفوقا فايسبوك وصل استلام مطلب تسجيل « تحيا تونس » في المعهد بإسمها مرفوقا بالتدوينة أسفله
للتذكير فإن القطعي يوسف الشاهد وزبانيته قد أعلنوا يوم الأحد الفارط أنهم سيؤسسون حزبا جديدا لقيطا وسيطلقون عليه إسم : تحيا تونس
تحيا تونس. الكلمة الي يقولها الكوارجي قبل الطرح. الكلمة الي يقولها الجيش، الي يقولها الحرس بعد ما يكملو عملية ارهابية. الكلمة الي يختم بيها وسيم بالعربي في اكسبراس برنامجو. الكلمة هاذي متاعنا الكل ما ينجم حد يملكها. الكلمة هاذي هي وحدة من ثوابتنا باش ما نقولش مقدساتنا. الكلمة فكيناها و رجعناها لينا. قداشهم هواة والله. اك العام احنا « الفروخ » رفعت بينا العملاق السويسري « سواتش » قضية على حق ملكية علامة « أنا يقظ » ( أي واتش ) في تونس. ربحنا القضية ضد سواتش خاطر مقيدينها باسمنا و ما نخليوش الامور للصدفة
. هاذم احنا الفروخ. توة نشوفو الكفاءات. عاملين حزب ما خسروش حتى درج يمشيو يقيدوه في وكالة الملكية الفكرية والصناعية » إنّوربي ». موش مشكل هاو درس جديد بعد « سيت واب » نعطيوهولكم. ننصحكم بدلو اسم الحزب خاطر باش نخوضو معاكم المعارك القانونية الكل كان ناوين تستعملو ما هو ملكنا. توة يا توانسة ارجعو قولو تحيا تونس من خير ما تخافو خاطر متاعكم رجعت. كم انتم هواة و تضحكو. خلي مروان مبروك ينفعكم. قلنالكم موش باش تتهناو بيها بيعة المبروك. تونس تحيا اما انتوما الي ما تحياوش