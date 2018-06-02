منظمة « أنا يقظ » تطعن في العضد الأيمن لسهام بنت صدرين

توجّهت منظمة « أنا يقظ » أمس الخميس بمراسلة الى هيئة الحقيقة والكرامة التي ترأسها سهام بنت صدرين للتجريح في السيد خالد الكريشي، رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة، بسبب وجوده في وضعية تضارب للمصالح وذلك من خلال نيابته لشركتين مصادرتين كانتا على ملك رجل الاعمال لزهر سطا وإشرافه في نفس الوقت على اللجنة التي ستنظر في الاضرار المالية التي تسبب بها سطا على الدولة التونسية
توجّهت منظمة أنا يقظ أمس الخميس بمراسلة الى هيئة الحقيقة والكرامة للتجريح في السيد خالد الكريشي، رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة، والمطالبة بعدم مشاركته في القرارات التحكيمية المتعلقة بالانتهاكات المالية المتعلّقة ببعض رجال الاعمال على غرار لزهر سطا
ويأتي تجريح انا يقظ في المحامي خالد الكريشي بسبب وجوده في وضعية تضارب للمصالح، ما قد يؤثر على اهم شرط في التحكيم والمصالحة، الا وهو الحياد وذلك بسبب نيابته لشركتين مصادرتين وهما شمال افريقيا للاستثمار وعقارية ستاما امام القضاء، بعد ان كانتا على ملك رجل الاعمال لزهر سطا، وإشرافه في نفس الوقت على لجنة التحكيم والمصالحة التي ستنظر في الاضرار المالية التي تسبب بها سطا على الدولة التونسية
ولإضفاء مزيد من الشفافية والنزاهة في اتخاذ القرارات التحكيمية المنتظر اتخاذها في شأن العديد من رجال الأعمال المقترفين لجرائم مالية واقتصادية في حق الدولة التونسية، تطالب منظمة انا يقظ بتشريك منظمات المجتمع المدني في مسار التحكيم والمصالحة الاقتصادية