مناورات بحرية مشتركة بين روسيا وسوريا إنطلاقا من قاعدة : طرطوس

بدأت القوات البحرية الروسية وسلاح البحرية التابع للجمهورية العربية السورية بتدريبات مشتركة في البحر المتوسط
وأوضح مركز القاعدة البحرية الروسية « طرطوس »، للصحفيين، بأن اختيار ميناء طرطوس ميدانا للتدريبات لم يتم بالصدفة، إذ تقدم السفن الحربية الروسية قبالة سواحل سوريا مساهمة كبيرة في مكافحة الإرهاب الدولي
وأضاف : دمرت الصواريخ الروسية المجنحة من طراز « كاليبر » أهداف الإرهابيين في سوريا أكثر من مرة
وتابع : أن قاعدة « طرطوس » الروسية هي الوسيلة الرئيسية لتزويد مجموعة القوات في سوريا، مما يخلق ضرورة التحسين المستمر لتدريب أطقم السفن ووحدات القوات الساحلية. لهذا السبب بالذات أصبح الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط منطقة تدريب مشتركة
وأفاد مركز القاعدة « طرطوس »، بأنه ستشارك في المناورات السفن السطحية الروسية والطائرات من قاعدة « حميميم » الجوية وقوارب الصواريخ وكاسحات الألغام التابعة لقوات البحرية السورية
وكما أفاد قائد التدريبات اللواء بحري ألكسندر يولداشيف، بأن المناورات تُقام على خلفية عملياتية واحدة، يتم خلالها حل العديد من المشاهد التكتيكية
وأشار يولداشيف: « تقوم المجموعات التكتيكية للسفن التابعة للبحرية الروسية والبحرية السورية في البحر بإطلاق نيران المدفعية، وإجراء مناورات مشتركة
وأكد أنه : على الشاطئ تعمل وحدات الحراسة والدفاع على معالجة قضايا مكافحة الطيارات بدون طيار، ومكافحة التشكيلات المسلحة غير الشرعية
ووفقا ليولداشيف، تهدف التدريبات إلى زيادة التفاعل بين القوات المسلحة الروسية والسورية – من أجل مكافحة الجماعات المسلحة غير الشرعية والإرهاب الدولي بنجاح وتعزيز التعاون بين البلدين
روسيا ترسل 100 ألف طن من الحبوب إلى سوريا
أعلن نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف أن روسيا ستخصص 100 ألف طن من الحبوب لسوريا كمساعدات إنسانية، وسوف تبدأ عمليات التسليم حتى نهاية ديسمبر، وتستمر حتى الربع الثاني من عام 2020
وقال بوريسوف في اجتماع في دمشق، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس السوري بشار الأسد: سيدي الرئيس، يجب أن أبلغكم أن الحكومة الروسية قررت تخصيص 100 ألف طن من المساعدات الإنسانية – الحبوب للشعب السوري
وأضاف بوريسوف إن الشحنات الأولى ستبدأ في نهاية ديسمبر/كانون الأول وستكتمل في موعد لا يتجاوز الربع الثاني من العام المقبل
وكان قد وصل نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، يوم أمس، إلى سوريا بزيارة تستغرق يومين يلتقي خلالها الرئيس السوري ويبحث موضوع مرفأ طرطوس وتوريد المنتجات الزراعية
المصدر : سبوتنيك