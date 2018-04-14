مملكة آل سعود تبارك العدوان الثلاثي على سوريا

أعلنت مملكة آل سعود عن تأيدها الكامل للعدوان العسكري الثلاثي التي نفذتها الولايات المتحدة بمشاركة فرنسا وبريطانيا ضد مواقع في سوريا فجر اليوم السبت، كما حملت النظام السوري مسؤولية تعرض سوريا لمثل هذه العمليات
وذكر تصريح صادر عبر الحساب الرسمي لوزارة خارجية آل سعود على موقع تويتر : نعبر عن تأييدنا الكامل للعمليات العسكرية التي قامت بها كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية على أهداف عسكرية في سوريا
وأضافت الخارجية : إن العمليات العسكرية جاءت ردًا على استمرار النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيمائية المحرمة دولياً ضد المدنيين الأبرياء بما فيهم الأطفال والنساء، استمرار لجرائمه البشعة التي يرتكبها منذ سنوات ضد الشعب السوري الشقيق
وتابع : نحمل النظام السوري مسؤولية تعرض سوريا لهذه العمليات العسكرية، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد النظام السوري