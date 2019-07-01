مليشيات الوفاق تتكبّد تسعين قتيلاً في محاور الاشتباكات بطرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية ارتفاع حصيلة قتلى مليشيات الوفاق إلى تسعين قتيلاً في محاور الاشتباكات بطرابلس منذ انطلاق العمليات العسكرية والطلعات الجوية ضمن عملية : عاقبة الغدر
وأوضحت – الشعبة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك – أن عملية “عاقبة الغدر” التي بدأتها القوات المُسلحة خلال الأيام الثلاث الماضية ستستمرّ حتى إتمام كافة الأهداف المُحدّدة من قبل القيادة العامة
وأكدت أن القوات المسلحة سيثبت لمليشيات لوفاق وكل من تحالف معهم في الساعات والأيام القادمة أن عاقبة الغدر والخيانة وخيمة جداً وستُكلفهم الكثير، مبينة أن القوات المسلحة تستعد لتوجيه ضربات قاسمة على مواقع الوفاق في كافة المحاور أرضاً وجواً
الوضع العام للعمليات العسكرية ممتاز
أكد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر أن الوضع العام للعمليات العسكرية ممتاز، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية لن تتوقف في هذه المرحلة حتى يحقق الجيش جميع أهدافه
وقال القائد العام خلال مقابلة مع مجلة بانوراما الإيطالية أن الروح المعنوية للجيش عالية والقادة يعرفون جيدًا أنهم يقومون بواجب وطني تاريخي، ويعلمون أن ليبيا في خطر
وفي حديثه عن مرحلة ما بعد تحرير طرابلس قال القائد العام بأن ليبيا ستدخل في فترة انتقالية سيتم تحديدها هذه المرة للإعداد للمرحلة الدائمة من خلال تفكيك جميع الميليشيات ونزع السلاح
وأضاف القائد العام أن حكومة الوحدة الوطنية ستبدأ العمل فور تحرير طرابلس، وإذا واجهتها صعوبة في مباشرة أعمالها في طرابلس لأسباب لوجستية أو أمنية مؤقتة فستباشر أعمالها من أي مدينة أخرى