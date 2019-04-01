ملك البحرين يهنئ الرئيس الباجي وتونس وشعبها بنجاح القمة العربية

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الاثنين 01 أفريل 2019 بقصر قرطاج، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد البحريني في القمة العربية
ونقل سموّ الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتهانيه لرئيس الجمهورية وتونس وشعبها بنجاح القمة العربية وبما تحقق فيها من نتائج لتعزيز التضامن والتعاون ودفع العمل العربي المشترك
كما أكّد على متانة الروابط الأخوية التي تجمع البلدين وعلى رغبة مملكة البحرين في مزيد دعم علاقات التعاون مع تونس والارتقاء بها لا سيما من خلال تعزيز فرص الاستثمار وتنمية المبادلات التجارية بين الجانبين
من جانبه، عبّر رئيس الدولة عن شكره وتقديره لمشاركة مملكة البحرين في القمة العربية بتونس وإسهامها في إثراء محتواها ونتائجها، وأكّد عزم تونس، من خلال رئاستها لهذه القمة، على العمل بالتنسيق والتعاون مع كافة الدول العربية، على تفعيل التضامن العربي للنهوض بأوضاع المنطقة، وتعزيز مناعتها ووضع حدّ للتدخلات الخارجية في شؤونها، ورفع قدرة البلدان العربية على مواجهة مختلف التحديات المشتركة
كما نوّه رئيس الجمهورية بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات بين البلدين وأكّد على ضرورة العمل من أجل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين