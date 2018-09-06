ملف نذير القطاري وسفيان الشورابي محور لقاء وزير الخارجية بوفد عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الخميس 6 سبتمبر 2018 بمقر الوزارة كلا من رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري وعضو مكتبها التنفيذي محمد اليوسفي
وتطرق اللقاء إلى عدد من المسائل المتعلقة بالجهود المبذولة لتحديد مصير الصحفيين التونسيين المختطفين في ليبيا نذير القطاري وسفيان الشورابي بالإضافة إلى أنشطة النقابة خلال الفترة القادمة
وأكد الوزير خلال اللقاء حرص وزارة الخارجية على كشف ملابسات اختفاء الصحفيين التونسيين، مستعرضا في هذا الصدد الجهود التي تبذلها والاتصالات التي تجريها الوزارة مع مختلف الأطراف الليبية والأطراف الدولية ذات العلاقة بالملف الليبي، لتسهيل التواصل بين أجهزتي البلدين الرسمية للبت في مصير نذير القطاري وسفيان الشورابي والعون المحلي بسفارة تونس بطرابلس وليد الكسيكسي من خلال وسائل وأدلة قانونية قاطعة
وفي سياق آخر أكد السيد خميس الجهيناوي استعداد الوزارة للمساعدة على تهيئة الظروف الملائمة لمؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين الذي ستنظمه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سنة 2019 بتونس