ملف الانتخابات البلدية مُعَلَّق بسد الشغورات بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 04 سبتمبر 2017 راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة
وصرّح راشد الغنوشي أن اللقاء مع رئيس الدولة تناول الأوضاع العامة بالبلاد وخاصة الوضع الاقتصادي وأهمية توافق مختلف الأطراف السياسية حول السبل الكفيلة بتحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوّة
كما تطرّق اللقاء الى ملف الانتخابات البلدية المقبلة حيث جدّد رئيس الجمهورية حرصه على إصدار الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين إلى الاقتراع حال استكمال سد الشغورات بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
كما أفاد راشد الغنوشي أنه استعرض مع رئيس الجمهورية أوضاع المسلمين في ميانمار وأهميّة تحسيس المجتمع الدولي بضرورة وضع حد لمعاناتهم
المصدر : رئاسة الجمهورية