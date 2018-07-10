ملفّات تتعلّق بالأمن القومي ومكافحة الفساد والإرهاب وأسرار الدفاع الوطني لم تصِلْ بعد إلى الرئيس الباجي

إلى فخامة رئيس الجمهوريّة القائد الأعلى للقوات المسلّحة
الموضوع: تذكير بخصوص طلب مقابلة لشرح وضعية وإفادة فخامتكم بجملة من المعطيات والقرائن المدعّمة بالحجج الدامغة ذات العلاقة بملفّات تتعلّق بالأمن القومي ومكافحة الفساد والإرهاب وأسرار الدفاع الوطني والسيادة الوطنية بوصفي مبلّغا عن الفساد ومتحمّلا لكامل مسؤوليّتي كمواطن تجاه وطني قبل أن أكون أمنيا أو ناشطا نقابيا أو جمعيّاتيا
تحيّة طيّبة وبعد،
فخامة رئيس الجمهورية، تبعا لمراسلتنا عدد 60/2017 بتاريخ 04-12-2017 والمضمّنة بمكتب الضبط المركزي لرئاسة الجمهوريّة بتاريخ 05-12-2017 يسرّ منظمّتنا مراسلة سامي فخامتكم قصد الظفر بلقائكم بوصفكم القائد الأعلى للقوات المسلّحة ورئيس مجلس الأمن القومي والمسؤول عن احترام الدستور والضامن الأوّل للأمن العامّ وحماية الأفراد والممتلكات العامّة والخاصّة والحرّيات الفردية والجماعية في كنف ما يكفله القانون ويمليه وذلك لإحاطة فخامتكم بجملة من المعطيات الموثّقة والهامّة والتي تعدّ في مجملها في ارتباط وثيق بأسرار الدفاع الوطني وسلامة الأمن القومي والسيادة الوطنية ومكافحة الجريمة الإرهابية والفساد، مع العلم وأنّ رئيس المنظّمة متحصّل رسميّا من الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد واللّجنة المشتركة لرئاسة الحكومة على قرار حماية المبلّغين عن الفساد
مع فائق الود والتقدير لسامي فخامتكم
تحيا تونس والمجد للشهداء
الجمهورية التونسية 10 جويلية 2018 تونس في
المنظّمة التونسية للأمن والمواطن
صادر: عدد 30-2018
عن الهيئة المديرة
رئيس المنظّمة
عصام الدردوري