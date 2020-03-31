ملخص ما قاله قيس سعيد في مستهل اجتماع مجلس الأمن القومي

هذا ملخص ما قاله قيس سعيد اليوم كما ورد على الصفحة الرسمية فايسبوك لرئاسة الجممهورية
ألقى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الثلاثاء 31 مارس 2020 بقصر قرطاج كلمة في مستهل اجتماع مجلس الأمن القومي، في ما يلي أهم ما جاء فيها
* نجتمع للنظر في الإجراءات التي تم اتخاذها وفي النقائص وسبل تلافيها
* نطمئن الشعب التونسي بأننا سنبذل قصارى جهدنا لنستجيب إلى مطالبهم الأساسية في الحياة
* لا بد من التعجيل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيصال المؤونة للتونسيين حتى نجعل الحياة مقبولة
* كل القرارات التي تتخذ هي قرارات الدولة التونسية ولا مجال للحديث عن تنافس أو صراع
* لا أنكر مجهودات الحكومة لكن هناك أخطاء وقعت لا بد من تداركها
* لا بد من الاعتراف بالأخطاء خاصة في ما يتعلق باحترام الحجر أو بعودة التونسيين العالقين بالخارج
* يجب مراجعة طرق العمل التي تم اعتمادها
* ضرورة إعادة النظر في القانون الجزائي واعتبار من يحتكر المواد الغذائية مجرم حرب
* هناك من يتخفى وراء صفته لارتكاب هذه الجرائم ويجب معاقبته
* شكر الإطار الطبي وشبه الطبي والإداريين والى القوات الأمنية والعسكرية
* شكر المتطوعين التونسيين الذين بادروا بتقديم الدعم والمساعدة
* شكر البلدان التي مدت يد المساعدة بصفة تلقائية إلى تونس ونحن أيضا بادرنا بمساعدتها لأن القضية إنسانية
* ضرورة استرجاع أموال الشعب بإبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد تحت إشراف لجنة وتوزيع هذه الأموال على الجهات بشكل تفاضلي من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا ، لأن هناك أموالا كثيرة ولكن يوجد اختلال في توزيعها
* علينا توفير كل السبل لتحقيق المطالب المشروعة للفقراء وللطبقات الهشة