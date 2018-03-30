مكتب مجلس نواب الشعب يقرّرتنظيم اجتماع مشترك مع رؤساء الكتل حول ما حدث في الجلسة العامة ليومي 24 و26 مارس

أشرف السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 30 مارس 2018 بقصر باردو على اجتماع مكتب المجلس
ونظر المكتب في جدول اعمال الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الاثنين 2 أفريل 2018 بداية من الساعة التاسعة صباحا، للنظر في مشروع قانون عدد 96/2017 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه، وفي مشروع قانون عدد 03/2018 يتعلق بالمؤسسات الناشئة
ثم نظر المكتب في تنظيم برمجة الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. وقرّر الشروع في عقد جلسات التصويت على الفصول بداية من يوم الثلاثاء 03 افريل 2018 على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وتتواصل في الايام الموالية في حصص بعد الظهر مع تخصيص الفترة الصباحية لمواصلة جلسات التوافقات حول مقترحات التعديل التي تنطلق بداية من اليوم
ثم نظر المكتب في الاعلام المتعلق بتكوين كتلة نيابية جديدة » الولاء للوطن » . كما عاين استقالة النائبة هاجر بن الشيخ احمد من كتلة افاق تونس .
وقرّر المكتب في نهاية اشغاله تنظيم اجتماع مشترك مع رؤساء الكتل حول ما حدث في الجلسة العامة ليومي 24 و26 مارس 2018 وتداعياته على صورة المجلس، بفضي الى تصوّر جماعي ومشترك يجنّبنا مستقبلا مثل هذه التصرفات التي من شأنها أن تؤثر على السير العادي لعمل المجلس