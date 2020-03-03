مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 7 آخرين جراء قصف سوري في ريف إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ،اليوم الثلاثاء 3 مارس، عن « مقتل 4 عناصر من القوات التركية وأصيب 7 آخرين، جراء قصف مدفعي لقوات الجيش السوري على تمركزات القوات التركية في قرية الترنبة والمسطومة بريف إدلب
وقد رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، : قصفا صاروخيا مكثفا نفذه الجيش السوري على مواقع تابعة للقوات التركية في محيط قرية الترنبة غرب سراقب والمسطومة، حيث جرى نقل المصابين عبر طائرات مروحية إلى الأراضي التركية
إسقاط طائرتين مسيرتين لقوات النظام التركي شرق بلدة خان السبل بريف إدلب
أسقطت وحدات من الجيش العربي السوري طائرتين مسيرتين لقوات النظام التركي في محيط مدينة سراقب وشرق بلدة خان السبل بريف إدلب الجنوبي الشرقي
وذكر مراسل سانا أن وحدة من الجيش رصدت طائرة مسيرة تقترب من نقاط عسكرية في منطقة سراقب وتعاملت معها وأسقطتها في محيط المدينة ومنعتها من تنفيذ عدوانها
وأشار المراسل إلى أن وحدة من الجيش تمكنت مساء اليوم من إسقاط طائرة مسيرة ثانية لقوات الاحتلال التركي شرق بلدة خان السبل بريف إدلب الجنوبي الشرقي
وأسقطت وحدات الجيش أمس الأول 3 طائرات مسيرة للنظام التركي خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية بريف إدلب ووجهت ضربات نارية مكثفة على محاور تحرك الإرهابيين بريف المحافظة
وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات ولأي طائرات مسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سورية وخاصة فوق محافظة إدلب مؤكدة أنه سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية