مقتل رجل أمن سعودي في هجوم « إرهابي » بالقصيم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل رجل أمن ومقيم إثر تعرض نقطة أمنية لإطلاق نار من ثلاثة إرهابيين في مدينة بريدة شمالي العاصمة الرياض
لقي رجل أمن سعودي ومقيم من بنغلادش حتفهما، إثر استهدف نقطة أمنية على طريق بريدة الطرفية في منطقة القصيم، كما قُتل اثنان من المهاجمين وأصيب آخر إثر رد الجهات الأمنية على الهجوم بـ »المثل »، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، الأحد
وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية : عند الساعة 3:45 دقيقة من عصر يوم الأحد الموافق 24 شوال 1439هـ تعرضت نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من ثلاثة إرهابيين يستقلون سيارة من نوع « هونداي النترا » موديل 2018
نتج عن هذه العملية، مقتل رجل أمن سعودي، الرقيب أول سليمان عبد العزيز العبداللطيف ومقيم من الجنسية البنغلادشية، وفقا للمتحدث باسم الداخلية
وأشار المتحدث إلى أن الموقف اقتضى التعامل مع المهاجمين بـ »المثل »، لينتج عن ذلك مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث الذي تم نقله إلى أحد المستشفيات