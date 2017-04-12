مقتل خمسة جنود سودانيين بينهم ضابط في معارك التحالف العربي باليمن

قتل خمسة جنود سودانيين بينهم ضابط في معارك ضد الحوثيين باليمن، بحسب الجيش السوداني
وتشارك الخرطوم في تحالف سني بقيادة مملكة آل سعود يحارب ضد جماعة الحوثيين الشيعة
وقال العميد أحمد خليفة الشامي، المتحدث باسم الجيش السوداني، في بيان: فقدنا خمسة شهداء بينهم ضابط، وأصيب 22 آخرون
وأضاف: لقد كبّدنا العدو خسائر فادحة وأسرنا عددا كبيرا من جنوده
ولم يدل بيان الجيش السوداني بمزيد من التفاصيل بشأن مكان مقتل الجنود وتوقيته
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية يمنية إن الجنود السودانيين قتلوا عندما سيطرت القوات اليمنية بدعم من التحالف على جبل بركاني في الطريق المؤدية إلى قاعدة خالد بن الوليد العسكرية.
ويعتبر البيان اعترافا فريدا من نوعه بتكبد السودان خسائر في الأرواح منذ إرسال المئات من جنوده إلى اليمن عام 2015 لدعم تحالف يضم غالبية دول الخليج لقتال الحوثيين
وكانت مشاركة الخرطوم إيذانا بقطع علاقتها التاريخية الممتدة لعقود مع طهران
ويضم التحالف السني بقيادة السعودية كلا من البحرين، والكويت، وقطر، والإمارات العربية، إلى جانب مصر، والأردن، والمغرب، والسودان
وتقول الأمم المتحدة إن الصراع الدائر في اليمن أسفر عن مقتل نحو سبعة آلاف و700 شخص، وإصابة 42 ألفا و500 آخرين
وبات أكثر من ثلثي عدد السكان اليمنيين، البالغ 18.8 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية
ونزح ما يقدر بنحو 7.3 ملايين شخص من منازلهم، بينما يعاني 462 ألف طفل من سوء تغذية
وتحذر الأمم المتحدة من أن وجود نقص في المساعدات الإنسانية بقيمة 2.1 مليار دولار يهدد اليمن بوقوع مجاعة خلال العام الجاري
المصدر :بي.بي.سي
الصورة : من الأرشيف
مقتل خمسة عسكريين سودانيين في معارك التحالف العربي باليمن