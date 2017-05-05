مقاومة الإرهاب : وزارة الداخلية تحذّر من المسّ من المؤسسة الأمنية وزعزعة الثقة فيها

تبعا لما لوحظ على مستوى عدد من المواقع على شبكة التواصل الإجتماعي في تداول مجريات العمليات الأمنية الأخيرة خاصة من حيث تعمد القذف والتشكيك في مجهودات الأجهزة الأمنية ومصداقية هياكلها والتي من شأنها زعزعة الثقة في هذه المؤسسة والمساس بمعنويات المنتسبين إليها، وقد يترتب عنها بث البلبلة في صفوف القوات ولدى الرأي العام الداخلي والخارجي والإضرار الخطير بالأمن العام وبالمصلحة العليا للبلاد
ومراعاة للوضع الأمني الراهن وحالة الطوارئ التي تعيشها بلادنا، فإن وزارة الداخلية تهيب بمستعملي هذه المواقع للامتناع عن تداول كل ما من شأنه المساس بالأمن الوطني والنظام العام، كما تدعو الجميع للتقيد بالضوابط المنطبقة على التعاطي الإعلامي في مجريات العمليات الأمنية والتعامل بحذر في نقل الأحداث والتحري في كل المعلومات قبل نشرها بالتنسيق مع المصادر الرسمية
وتُؤكد الوزارة على أهمية النأي عن كل ما من شأنه المسّ من إعتبار المؤسسة الأمنية وزعزعة الثقة فيها وتشويه مجهودات المنتسبين إليها وتلافي أية خروقات قد تدفع مصالح الوزارة لإتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بالتتبعات الإدارية والعدلية عند الإقتضاء ضد مرتكبيها وفق ما يخوله لها القانون