 مفدي المسدي ، المستشار الإعلامي ليوسف الشاهد ، جَا يطُبْها عمَاهَا

أكد مصدر رفيع المستوى في القصبة أنه لا صحة لما راج إعلاميا بخصوص الخبر الكاذب الذي تم تداوله حول رفض رئيس الحكومة يوسف الشاهد لقاء وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني
ودعا نفس المصدر وسائل الإعلام إلى التحري قبل نشر مثل هذا الخبر الذي كاد يتسبب في أزمة دبلوماسية مع الطرف الايطالي حيث سارع وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي بتكذيب ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام باعتبار التشويش الذي حصل على مباحثات الطرفين حول ملف الهجرة غير النظامية
وباستفسار حول الجهة التي سربت هذه المعلومة الخاطئة علمت زميلتنا « تونيفيزيون » أن مفدي المسدي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة هو وراء نشر الخبر الكاذب والذي أوقع عديد وسائل الإعلام في خطإ مهني فادح
للتذكير فإن المسدي ادّعى باطلا سابقا أنه قدم استقالته من هذا المنصب لكنه يواصل عمله في الخفاء