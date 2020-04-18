مفتي السعودية يدعو إلى صلاة التراويح والعيد بالبيوت في ظل استمرار جائحة كورونا

أفتى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، مفتي عام السعودية، الجمعة، بإقامة صلاة التراويح و « العيد » في البيوت، إذا استمر وباء فيروس كورونا المستجد : كوفيد 19
جاءت فتوى آل الشيخ، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية « واس »، رداً على عدد من الأسئلة وجهتها له وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المتعلقة بشهر رمضان المبارك في ظل جائحة كورونا، حيث جاء السؤال الأول عن مشروعية صلاة التراويح في البيوت، فأجاب أنه : بالنسبة لصلاة التراويح فإن الناس يصلونها في بيوتهم في شهر رمضان لهذا العام لتعذر إقامتها في المساجد بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد
أما عن صلاة العيد في البيوت، فقال مفتي السعودية، إنه : إذا استمر الوضع القائم ولم تمكن إقامتها في المصليات والمساجد المخصصة لها فإنها تصلى في البيوت بدون خطبة بعدها، وسبق صدور فتوى من اللجنة الدائمة للفتوى جاء فيها : ومن فاتته صلاة العيد وأحب قضاءها استُحب له ذلك فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها
كانت السلطات السعودية، قررت في منتصف مارس الماضي، إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، وذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد
كما أعلنت المملكة تعليق أداء العمرة، بعد تفشي فيروس كورونا، وأوقفت كافة التأشيرات والخدمات القنصلية الخاصة بأداء العمرة
كانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت، الجمعة، تسجيل 762 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهو رقم قياسي جديد في معدلات الزيادة اليومية بإصابات فيروس كورونا، ليصبح أعلى معدلات الإصابة اليومية في المملكة منذ تفشي المرض في أوائل مارس الماضي
وارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في المملكة ليصل إلى 7142 حالة إصابة، كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات ليصل إلى 87 شخصًا بعد تسجيل 4 وفيات جديدة، الجمعة