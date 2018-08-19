مفاجآت الى قيادات فرع الإخوان بتونس

عندي مدة نخدم على ملف يهم الاخوان وطلب اللجوء السياسي بدول أوروبا
قيادات الاخوان ابتدعوا وثيقة تسمى (شهادة انتماء) بمقابل يصل الى 30 ألف أورو تسهل إجراءات طلب اللجوء
انتظروا المفاجأت منهم فيهم
وملف آخر يهم بطاقة الانتماء الى التنظيم
بعد 2011 تسهل العفو التشريعي العام والتمكين
ونهب. الخزينة العامة بالتعويضات الجزافية
الهبة القطرية بمبلغ الف مليار سنة 2012 تحولت سنة 2017 مع حكومة جوزيف الى دين عمومي
اجدادنا. علمونا ان الصوف يتباع. بالرزانة
آلاف المليارات حلال أم حرام ؟؟
المسألة قابلة للنقاش
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لى من يُشكّك فيما كتبته في تدوينتي السّابقة عليه أن يفهم أنَّني أتحمّل مسؤوليتي فيما كتبت
وأنا من يُقرّر متى أُنزّل التفاصيل
وعلى من ينتمي إلى الإخوان أن يطلب منّي التفاصيل بطلب صريح. على هذا الفضاء
ولو أنّه الى حد علمي أنه ليس هناك فرع للإخوان المسلمين بتونس حسب تصريحات السلطات الرّسمية بجمهورية تونستان
ومن يُرِيد لنفسه أن يكون واقيًا ذكريًا فليعلم أنَّني لا استعمله
وكفى
الأستاذ
الحبيب زمّالي