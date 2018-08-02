مطلوب الإبلاغ فورا عن هاذين الإرهابيين الخطيرين

في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، تدعو وزارة الداخلية إلى التفتيش السريع والأكيد عن عنصرين إرهابيين خطيرين تونسيي الجنسية الأول يُدعى « حاتم بن العيد بن محمد البسدوري » من مواليد 22 نوفمبر1979 بسيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيد وصاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 06027408 (صورة مرفقة) والثاني يُدعى « عزالدين بن لزهر بن ساسي علوي » من مواليد 05 أكتوبر 1991 بحي النور الشرقي ولاية سيدي بوزيد : صورة مرفقة
عند مشاهدتهما أو الحصول على أي معلومات تخصهما إعلام الوحدات الأمنية، وتضع الوزارة على ذمتكم الأرقام التالية
الرقم الأخضر: 80.10.11.11
الرقم: 71.335.000.
الرقم: 193 الحرس وطني.
الرقم: 197 الأمن الوطني.
أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية