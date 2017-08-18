مطلوب الإبلاغ الفوري عن العناصر الإرهابية التالية

تطلب وزارة الداخلية، في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، إلى الإبلاغ الفوري عن العناصر الإرهابية التالية، وذلك عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخص مكان تواجدهم أو تحرّكاتهم
« خليفة بن علي بن الصغير بنيحي »
« الهادي بن ضو الغويل بن سعيد الغويل »
« محمد بن الطاهر بن أحمد الحق »
« حمزة بن محمد بن أحمد عبد المولى »
« علي بن بوحواش بن علي بنقايد »
« أحمد بن علي بن الصغير بنيحي »
« حمزة بن سالم بن أحمد العايب »
« جمال بن علي بن أحمد العايب »
« البشير بن يحي بنصغير »
جمال بن محمد بن خليفة عبد الحق »
« خالد بن علي بن محمد عبد الحق »
« خالد بن سالم بن أحمد الدباكي »
وتضع الوزارة على ذمة المواطنين الأرقام التالية
71.335.000
الرقم الأخضر 80.10.11.11
الحرس وطني 193
الأمن الوطني197
أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية