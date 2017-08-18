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مطلوب الإبلاغ الفوري عن العناصر الإرهابية التالية

مطلوب الإبلاغ الفوري عن العناصر الإرهابية التالية

سياسة, عربي | 18/08/2017 |
terroristes recherchés tunisie

تطلب وزارة الداخلية، في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، إلى الإبلاغ الفوري عن العناصر الإرهابية التالية، tunisie ministere interieur-communiqueوذلك عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخص مكان تواجدهم أو تحرّكاتهم

« خليفة بن علي بن الصغير بنيحي »
« الهادي بن ضو الغويل بن سعيد الغويل »
« محمد بن الطاهر بن أحمد الحق »
« حمزة بن محمد بن أحمد عبد المولى »
« علي بن بوحواش بن علي بنقايد »
« أحمد بن علي بن الصغير بنيحي »
« حمزة بن سالم بن أحمد العايب »
« جمال بن علي بن أحمد العايب »
« البشير بن يحي بنصغير »
جمال بن محمد بن خليفة عبد الحق »
« خالد بن علي بن محمد عبد الحق »
« خالد بن سالم بن أحمد الدباكي »
وتضع الوزارة على ذمة المواطنين الأرقام التالية
71.335.000
الرقم الأخضر 80.10.11.11
الحرس وطني 193
الأمن الوطني197
أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية

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