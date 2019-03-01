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مطلوبٌ الإبلاغ عن عنصرين مفتش عنهما من أجل تورطهما في قضايا ارهابية

مطلوبٌ الإبلاغ عن عنصرين مفتش عنهما من أجل تورطهما في قضايا ارهابية

سياسة, عربي | 01/03/2019 |

في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، تدعو وزارة الداخلية إلى الابلاغ السريع والأكيد عن العناصر الإرهابية التالية

1) « أسامة بن محمود بن أحمد بالطيب » مولود في 11 جويلية 1981، اسم الام « منجية قداس »، قاطن عادة أكودة سوسة، صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم 08447777 : صورة مرفقة 

2) « شوقي بن عبد الوهاب بن خميس مراد » مولود في 07 مارس 1971، اسم الام « حبيبة بنت عمر »، قاطن عادة هرقلة سوسة، صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم 05529690 : صورة مرفقة

عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخصهم المرغوب إعلام الوحدات الأمنية على الأرقام التالية

الرقم الأخضر للوزارة: 80.10.11.11

الرقم: 71.335.000

الرقم: 193 الحرس وطني

الرقم: 197 الأمن الوطني

أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أوعسكرية