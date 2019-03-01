مطلوبٌ الإبلاغ عن عنصرين مفتش عنهما من أجل تورطهما في قضايا ارهابية

في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، تدعو وزارة الداخلية إلى الابلاغ السريع والأكيد عن العناصر الإرهابية التالية
1) « أسامة بن محمود بن أحمد بالطيب » مولود في 11 جويلية 1981، اسم الام « منجية قداس »، قاطن عادة أكودة سوسة، صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم 08447777 : صورة مرفقة
2) « شوقي بن عبد الوهاب بن خميس مراد » مولود في 07 مارس 1971، اسم الام « حبيبة بنت عمر »، قاطن عادة هرقلة سوسة، صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم 05529690 : صورة مرفقة
عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخصهم المرغوب إعلام الوحدات الأمنية على الأرقام التالية
الرقم الأخضر للوزارة: 80.10.11.11
الرقم: 71.335.000
الرقم: 193 الحرس وطني
الرقم: 197 الأمن الوطني
أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أوعسكرية