مطارالشعيرات العسكري يعود إلى العمل بعد الإعتداء الأمريكي على سوريا

عاد مطار الشعيرات العسكري في مدينة حمص شرق سوريا، الى العمل واقلاع اول طائرة حربية منه كمرحلة تجريبية بعيد ساعات من الاعتداء الامريكي، لتنفيذ مهامها بمكافحة الارهاب
كانت الولايات المتحدة قد اطلقت من مدمرتها المتواجدة في البحر الابيض المتوسط ما يقارب بـ60 صاروخاً من نوع توماهوك فجر صباح اليوم على قاعدة الشعيرات العسكرية في حمص وقرى على اطرافها، ما ادى الى سقوط نحو 9 مدنيين بينهم اطفال، بالاضافة الى 6 جنود من الجيش السوري
يشار الى ان السعودية وكيان الاحتلال الاسرائيلي اول من سارعا الى تأييد الاعتداء الاميركي على سوريا، فيما اعتبرته تركيا خطوة ايجابية لكنها غير كافية
المصدر : قناة العالم