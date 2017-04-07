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مطارالشعيرات العسكري يعود إلى العمل بعد الإعتداء الأمريكي على سوريا

مطارالشعيرات العسكري يعود إلى العمل بعد الإعتداء الأمريكي على سوريا

سياسة, عربي | 07/04/2017 |
aeroport shairat syrie

عاد مطار الشعيرات العسكري في مدينة حمص شرق سوريا، الى العمل واقلاع اول طائرة حربية منه كمرحلة تجريبية بعيد ساعات من الاعتداء الامريكي، لتنفيذ مهامها بمكافحة aeroport shairat syrieالارهاب
كانت الولايات المتحدة قد اطلقت من مدمرتها المتواجدة في البحر الابيض المتوسط ما يقارب بـ60 صاروخاً من نوع توماهوك فجر صباح اليوم على قاعدة الشعيرات العسكرية في حمص وقرى على اطرافها، ما ادى الى سقوط نحو 9 مدنيين بينهم اطفال، بالاضافة الى 6 جنود من الجيش السوري

يشار الى ان السعودية وكيان الاحتلال الاسرائيلي اول من سارعا الى تأييد الاعتداء الاميركي على سوريا، فيما اعتبرته تركيا خطوة ايجابية لكنها غير كافية

 المصدر  : قناة العالم