مصير سعد الحريري ما زال غامضا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، من الرياض، قبول رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا
ونقلت وكالة « رويترز » عن مصدر مقرب من الحريري بأنه من المتوقع أن يغادر الرياض في غضون 48 ساعة إلى باريس، ومن ثم يعود إلى بيروت لتقديم استقالته رسميا
في حين قال مصدر فرنسي إن موعد قدوم الحريري لم يحدد بعد، وغير واضح
وكان ماكرون قد وجه دعوة لرئيس الوزراء اللبناني المستقيل للمجيء إلى فرنسا مع أسرته، بعد محادثة هاتفية أجراها مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وأكد ماكرون أن هذه الدعوة ليست عرضا للجوء سياسي، فيما أعلن الإليزيه أنه من المتوقع أن يصل الحريري إلى فرنسا : خلال الأيام القليلة القادمة
من جهته، قال الإليزيه في بيان له: بعد الحديث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وجه الرئيس دعوة إلى الأخير وأسرته إلى فرنسا
وقال مصدر في قصر الرئاسة الفرنسي إن الحريري سيصل إلى فرنسا في « الأيام القادمة » مع أسرته، بصفته رئيس وزراء لبنان
وأعلن الحريري استقالته المفاجئة قبل نحو 11 يوما من العاصمة السعودية الرياض مما دفع بلبنان إلى صدارة التنافس على النفوذ الإقليمي بين السعودية وإيران
ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون قبول استقالة الحريري واتهم السعودية في وقت سابق اليوم باحتجازه « رهينة » ووصف ذلك بأنه « عمل عدائي ». وتنفي الرياض احتجاز الحريري أو إجباره على الاستقالة
المصدر: وكالات