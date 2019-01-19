مصطفى خذر يعترف أنه كان يعمل لصالح النهضة الإخوانية وبطلب منها

صرح اليوم السبت عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد و البراهمي المحامي رضا الرداوي بأن الوثائق الي تم حجزها لدى مصطفى خذر المتورط في ما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية هي وثائق و تقارير جهزها خذر نفسه وليس التقارير التي كانت ملقاة أمام وزارة الداخية كما ادعى مرشد النهضة راشد الغنوشي
وشدد رضا الرداوي على أن مصطفى خذر كان يعمل لصالح جهة ما ،وقد اعترف أثناء بحثه بأنه كان يعمل لصالح حركة النهضة وبطلب منها وفق تصريح نفس المصدر
وقال الرداوي بأن مصطفى خذر كان يتصل يوميا بقيادات كبرى في حركة النهضة على غرار نور الدين البحيري ..رفيق عبد السلام .. حمزة حمزة
كما أكد رضا الرداوي بان مصطفى خذر المتورط فيما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة تواصل مع المخابرات المصرية وقدم لها معلومات بخصوص أمن شخصيات وطنية تونسية،وتعامل ايضا مع المخابرات الإيطالية وجبهة النصرة وفق تصريحه
وفي سياق متصل دعت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي النيابة العمومية بتونس إلى الإسراع في البت في شكاية حركة النهضة إن كانت قد تقدمت بها ضد الهيئة على خلفية كشف الجهاز السري التابع لها أو على خلفية اتهام أعضاء من هيئة الدفاع بالثلب بتونس